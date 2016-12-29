Доля основного акционера в капитале «АвтоВАЗа» снизилась до 64,6%

В ходе допэмиссии «АвтоВАЗа» доля в его владении у Alliance Rostec Auto BV (совместного предприятия альянса Renault-Nissan и «Ростеха») снизилась до 64,6% с 74,51%, следует из сообщения «АвтоВАЗ».

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» завершил размещение 2,9 млрд акций в рамках допэмиссии и привлек 26,141 млрд руб. Главные акционеры приобрели при этом 1,654 млрд акций за 14,89 млрд руб. Также в течение основного этапа открытой подписки другими инвесторами было приобретено 1,25 млрд акций, что принесло еще 11,251 млрд руб.

«Мы привлекли ожидаемую сумму капитала, и это хорошая новость для "АвтоВАЗа". Сегодня при поддержке акционеров "АвтоВАЗ" прилагает максимальные усилия для скорейшего восстановления и строит планы получения операционной прибыли через два года'', - отметил президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.