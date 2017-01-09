GM построит автозавод в Мексике, несмотря на критику Трампа

Ведущий американский автопроизводитель General Motors (GM) не намерен менять план размещения производств за рубежом, несмотря на критику избранного президента США Дональда Трампа. Об этом гендиректор корпорации Мэри Барра заявила на презентации нового внедорожника Terrain, сборку которого GM переносит из Канады в Мексику. «Автомобильный бизнес требует долгосрочного планирования при выборе мест для размещения производств, решения принимаются на два или четыре года вперед», – цитирует ее Associated Press.

5 января Трамп резко раскритиковал автопроизводителей за размещение производств вне США в своем Twitter. «Toyota Motor заявила, что построит автозавод [на полуострове] Баха, Мексика, для экспорта автомобилей Corolla в США. Ни за что! Стройте завод в США или платите большую импортную пошлину», – написал Трамп. Аналогичное по смыслу сообщение он адресовал GM по поводу модели Chevrolet Cruze.

Барра заявила, что угрозу Трампа пока рано комментировать. Однако она считает, что GM найдет общий язык с новым президентом США относительно его целей по созданию новых рабочих мест. «Мы очень хотим стать частью решения, которое позволит укрепить нашу страну, бизнес и наш промышленный потенциал», – заключила она.

Ранее в ответ на критику Трампа автоконцерн Ford решил отменить строительство нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью $1,6 млрд. Американо-итальянская группа Fiat Chrysler объявила о намерении создать 2000 рабочих мест в США. К 2020 г. она планирует инвестировать $1 млрд в свои заводы на территории штатов Мичиган и Огайо. BMW также заявила BBC о том, что сохраняет планы по строительству автосборочного производства в Мексике за $1 млрд.

В ходе предвыборной кампании Трамп постоянно обращал внимание на то, что некоторые крупные корпорации переносят часть производства из США за рубеж для снижения налогового бремени и издержек производства, лишая американцев рабочих мест. Республиканец обещал принять в отношении этих фирм административные меры, в том числе ввести новые пошлины на их продукцию.