«АвтоВАЗ» вывел из залога в Росбанке автомобили на 1,3 млрд рублей

«АвтоВАЗ» вывел из залога в Росбанке автомобили на 1,33 млрд руб., следует из данных Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

Дата прекращения залога - 28 декабря 2016 г., причина прекращения залога - полное исполнение обязательств по кредитному договору от 31 августа 2015 г. Автомобили были заложены в середине мая 2016 г.

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2015 г. вырос втрое и составил 73,85 млрд руб. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров, которые запустили процедуру финансового оздоровления.

Кроме того, в октябре стало известно, что автоконцерн заложил находящуюся на стоянке автомобилей готовую продукцию, а также оборудование в Глобэксбанке. Тогда сумму залога «АвтоВАЗ» не раскрыл. В сентябре «АвтоВАЗ» заложил во Внешэкономбанке оборудование, машины, инструменты и комплектующие на сумму более 6,167 млрд руб., в июле - оборудование на 2,655 млрд руб. в «Юникредит банке».

В ноябре сообщалось, что «АвтоВАЗ» заложил в Росбанке автомобили и оборудование на общую сумму 3,725 млрд руб.