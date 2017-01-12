Продажа билетов на Гран-при России «Формулы-1» стартует 19 января

Билеты на российский этап «Формулы-1» поступят в продажу 19 января, говорится в пресс-релизе «Сочи автодрома».

В Сочи четвертый в истории России Гран-при «Формулы-1» будет проходить с 27 по 30 апреля 2017 г. Организаторы гонки приготовили для зрителей новые категории билетов, скидки, акции и пакетные предложения.

Все желающие смогут купить билеты на два, три и четыре дня. Появится также возможность приобретать билет только на один день - 28 апреля, когда будут проводиться две пятничные сессии свободных заездов для настроек болидов. В продаже будут также детские и семейные билеты.