Spiegel: Экс-гендиректор VW Винтеркорн арендовал со скидкой виллу с подогревом пруда за 60 000 евро

Вынужденный уйти в отставку из-за «дизельгейта» бывший гендиректор Volkswagen Мартин Винтеркорн несколько лет арендовал роскошную виллу ниже рыночной стоимости, утверждает Der Spiegel. Он платил около 5 евро за квадратный метр при среднерыночной стоимости аренды в том городе около 8 евро за метр.

Речь идет о вилле в Грос-Швюльпере в районе Брауншвейга (Нижняя Саксония) площадью 400 квадратных м, передает Deutsche Welle. Винтеркорну ее предоставила компания Volkswagen Immobilien GmbH - «дочка» автоконцерна, специализирующаяся на сделках с недвижимостью. Компания решила дать Винтеркорну скидку за аренду, так как он, по ее оценке, использовал для личных нужд только половину площади, а в остальных помещениях принимал гостей по делам VW.

Специально для Винтеркорна Volkswagen Immobilien построила в саду виллы пруд с подогревом для содержания его любимых декоративных карпов кои. На прокладку системы подогрева фирма потратила 60 000 евро, сообщает DW.

В начале января Bild сообщил, что VW будет пожизненно выплачивать Винтеркорну пенсию в размере 70% его базового оклада, который составлял около 1,6 млн евро в год. Получается, что в месяц он получает пенсию в 93 000 евро, это 3100 евро в день. Также компания оставила своему бывшему гендиректору служебный автомобиль в пожизненное пользование. Эта информация вызвала широкое возмущение в Германии, отмечает DW.

Винтеркорн возглавлял Volkswagen с 2007 г. Пост гендиректора он оставил в сентябре 2015 г., а на пенсию вышел в конце 2016 г.