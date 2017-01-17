Авторынок Китая вырос в 2016 году на 15%

Продажи легковых автомобилей в Китае в 2016 г. увеличились на 14,9% до 24,38 млн единиц, сообщил «Автостат» со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). Китайский авторынок установил очередной рекорд и восьмой год подряд становится крупнейшим в мире. Увеличение спроса обусловлено двукратным снижением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых превышает 70%.

Volkswagen и его совместные предприятия с местными автопроизводителями увеличили продажи в прошлом году на 12,2% до 3,98 млн машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке составили рекордные 3,87 млн единиц (рост на 7,1%).

В условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015 г. вдвое, с 10% до 5%, снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л. Льгота действовала до конца 2016 г., а в 2017 г. налог повышен до 7,5%. Спрос на легковые автомобили также продолжает поддерживать продолжающийся отток населения в крупные города. Но рост продаж автомобилей может сдерживать ослабление роста экономики Китая и меры властей крупных мегаполисов по борьбе с загрязнением окружающей среды и пробками.