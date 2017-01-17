Европейский авторынок продолжил рост в 2016 году

Продажи легковых автомобилей в Евросоюзе в 2016 г. увеличились на 6,8% до 14,64 млн машин, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). Авторынок ЕС демонстрирует положительную динамику третий год подряд. Несмотря на политическую нестабильность и экономическую неопределенность, связанные с Brexit и референдумом в Италии, спрос на автомобили остается устойчивым, отмечают в ассоциации. Рост продаж сохранялся в течение всего года и на всех крупнейших рынках региона. В Италии продажи легковых машин по итогам года выросли на 15,8% (до 1,82 млн ед.), в Испании на 10,9% (1,15 млн), во Франции на 5,1% (2,015 млн), в Германии на 4,5% (3,35 млн), в Великобритании на 2,3% (2,69 млн).

Среди автопроизводителей больше всех автомобилей в ЕС в прошлом году продала Volkswagen Group – 3,5 млн (рост на 3,5%), в том числе марка Volkswagen - 1,65 млн (снижение на 0,5%). На второе место вышла Renault Group, продав 1,496 млн автомобилей (+12,1%), в т. ч. марка Renault - 1,08 млн (+13,1%). Третьим автопроизводителем Европы стала PSA Group – 1,45 млн ед. (-0,2%), в т.ч. марка Peugeot продала 849 850 машин (+1,4%). Ford реализовал 1,02 млн машин (рост на 3%), BMW Group - 987 479 ед. (+10,1%) в т.ч. марка BMW - 784 395 ед. (+9,7%), Opel/Vauxhall - 976 616 шт. (+5,6%).