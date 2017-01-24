Суд в Калифорнии утвердил соглашение Volkswagen с дилерами на $1,67 млрд

Окружной суд Северного округа Калифорнии одобрил мировое соглашение Volkswagen (VW) с сотнями дилеров, которые продавали машины этого производителя по франшизе. Судья Чарлз Брейер охарактеризовал соглашение как «справедливое, адекватное и разумное».

По условиям договоренности VW заплатит дилерам в общей сложности чуть менее $1,2 млрд чистых компенсаций за ущерб, нанесенный их репутации «дизельгейтом». С прочими выплатами компании придется потратить на урегулирование конфликта $1,67 млрд, сообщает Business Wire. Одобрили соглашение и почти все американские дилеры компании. Каждый из них в среднем получит $1,85 млн компенсаций.

Адвокат, возглавляющий группу представителей дилеров, Стив Берман выразил удовлетворение, что удалось так быстро урегулировать проблему и теперь эти небольшие компании смогут быстрее возобновить работу в прежнем режиме и восстановиться после урона, который нанес им скандал.