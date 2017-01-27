Бывший гендиректор Volkswagen Винтеркорн заподозрен в мошенничестве

Прокуратура германского города Брауншвейга проводит расследование в отношении бывшего гендиректора автоконцерна Volkswagen AG Мартина Винтеркорна, подозревая его в мошенничестве в связи с «дизельгейтом» и нарушении антимонопольного законодательства, пишет Reuters.

Обыски в 28 домах и офисах в городе Вольфсбурге, где находится штаб-квартира Volkswagen, позволили расширить круг подозреваемых с 21 до 37 человек, утверждает прокуратура.

По мнению следствия, собранные доказательства указывают на то, что Винтеркорн, покинувший компанию в 2015 г., знал о завышении выбросов вредных веществ у машин с дизельными двигателями до того, как скандал стал публичным. Винтеркорн отрицает это обвинение. Компания также утверждает, что ее руководство не знало о махинациях до конца августа 2015 г.

В сентябре 2015 г. вскрылись махинации Volkswagen с программным обеспечением дизельных автомобилей, маскирующим при тестировании превышение норм вредных выбросов. Скандал привел к отставке Мартина Винтеркорна и вызвал сложности в деятельности VW по всему миру. Фальсификации выбросов затрагивают до 11 млн машин по всему миру, признала компания, в основном в Европе.

В начале января министерство юстиции США предъявило обвинения шести руководителям Volkswagen, трое из которых до сих пор работают в компании. Обвинения выдвинуты по результатам расследования фальсификации выбросов дизельных двигателей немецкого автоконцерна. Все обвиняемые – граждане Германии. Один из менеджеров – Оливер Шмидт - арестован в Майами и содержится под стражей во Флориде. Остальные обвиняемые предположительно находятся в Германии.

В январе 2017 г. Volkswagen согласился выплатить $4,3 млрд регулятору США и владельцам автомобилей. С учетом этого штрафа расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысят 18,2 млрд евро ($19,2 млрд), которые компания зарезервировала на эти цели.