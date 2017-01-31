Mercedes отзывает более 3000 микроавтобусов Sprinter в России

АО «Мерседес-Бенц рус» отзывает в России 3236 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 г. по декабрь 2016 г.

Причиной отзыва «послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса», говорится в сообщении. В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться, возможно неожиданное возникновение критического режима движения, сообщил Росстандарт.

На отзываемых автомобилях выполнят проверку, в случае необходимости – переустановку карданного вала рулевого управления. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.