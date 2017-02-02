Губернатор Приморья предложил отложить установку «ЭРА-Глонасс» на подержанные иномарки

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу отложить установку систем «ЭРА-Глонасс» на автомобили, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Речь идет как минимум о полугодовой отсрочке требования, чтобы этими системами при регистрации оснащались подержанные иномарки. Трутнев обещал разобраться.

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс» вступило в силу с 1 января. Из-за отсутствия этих систем с начала года на таможенных пунктах Дальнего Востока было задержано почти 800 автомобилей.

«Основная цель временного моратория – дать возможность разработчикам законопроекта доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу с учетом нововведений, а также определить порядок дооборудования автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, предстоит решить, какая структура будет устанавливать такие системы», – объясняет приморская администрация. Миклушевский считает, что в результате будет максимально упрощена и станет понятной для граждан процедура постановки на учет ввозимых иномарок. Он добавил, что вопрос напрямую связан с развитием малого и среднего бизнеса в сфере грузовых, пассажирских перевозок, торговли, строительства, личного подсобного хозяйства и других отраслях.