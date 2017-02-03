Daimler увеличил выручку и прибыль в 2016 году

Автоконцерн Daimler увеличил выручку и прибыль по итогам 2016 г. Продажи выросли на 5% и превысили 3 млн машин, сообщила компания. Daimler в прошлом году стал крупнейшим в мире продавцом автомобилей премиум-класса (марка Mercedes-Benz), обогнав BMW.

Выручка увеличилась на 3% до 153,3 млрд евро, сказала компания. Чистая прибыль выросла на 100 млн евро, до рекордных в истории компании 8,8 млрд евро, или 7,97 евро на акцию. Скорректированная EBIT выросла до 14,2 млрд евро с 13,8 млрд евро.

Daimler ожидает незначительного увеличения операционной прибыли, продаж и выручки в текущем году на фоне существенных затрат на обновление модельного ряда. Небольшое увеличение EBIT, по сообщению Daimler, означает рост в диапазоне от 2,5 до 10%. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем прогнозировали, что прибыль компании до вычета процентов и налогов (EBIT), достигнет 14,2 млрд евро ($15,3 млрд) в 2017 г., что на 10% выше показателя 2016 г. - 12,9 млрд евро. Прогноз Daimler с трудом дотянул до прогнозов рынка, но хороший рост продаж легковых автомобилей продолжает компенсировать слабость спроса на грузовики, отмечает агентство.

Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz в прошлом году повысились на 10%, до 2,198 млн. Продажи микроавтобусов Mercedes-Benz выросли на 12%, до 359 100 ед., но продажи грузовиков сократилось на 17%, до 415 100, а автобусов - на 7%, до 26 200 ед.

Согласно прогнозу Daimler, глобальный спрос на автомобили в 2017 г. увеличится на 1-2% по сравнению с уровнем прошедшего года. «Daimler надеется извлечь выгоду из небольшого роста мирового спроса на автотранспортные средства, а также укрепления своего положения на рынке», - говорится в сообщении компании. Компания ожидает в текущем году восстановления российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей и значительного роста спроса на грузовые автомобили в России, говорится в сообщении компании.

Акции Daimler на торгах в четверг подешевели на 2,5%, капитализация компании составляет 74,2 млрд евро, передал «Интерфакс».