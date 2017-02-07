«Камаз» получил 339 млн рублей чистой прибыли за 2016 год против убытка годом ранее

Чистая прибыль ПАО «Камаз» за 2016 г. по МСФО составила 339 млн руб. против убытка в 2 млрд руб. годом ранее, говорится в корпоративном издании предприятия, которое ссылается на управленческий отчет.

Выручка достигла 127,2 млрд руб. (+31%). Инвестиции компании в развитие производства и новый модельный ряд составили 6,887 млрд руб.

Как отмечается в сообщении, по оперативным данным «Камаза», в 2016 г. он реализовал 34 323 автомобиля (+21% по сравнению с 2015 г.). При этом в России было продано 28 122 грузовика (+25%), за рубежом реализовано 6201 автомобиль (+6%).