Путин обсудит перспективы Volkswagen в России с гендиректором концерна

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с гендиректором Volkswagen Group Маттиасом Мюллером, чтобы обсудить перспективы концерна в России. «Сегодня у президента ряд встреч внутреннего и международного характера, публичной будет встреча с представителем правления Volkswagen Group Маттиасом Мюллером», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Компания активно присутствует на российском рынке. Обсудят и планы (концерна) по развитию бизнеса», - отметил Песков. Он не подтвердил, что встреча с Мюллером обсуждалась во время последнего телефонного разговора Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Главное производство группы VW находится в Калуге – это автозавод полного цикла. Таким способом производятся две модели VW – седан Polo и кроссовер Tiguan, а также лифтбэк Skoda Rapid. Из-за сократившегося спроса (общие продажи группы VW в 2016 г. в России упали, по данным АЕБ, до 156 712 шт., или на 4,9%) завод мощностью 225 000 машин в год загружен менее чем наполовину. В 2016 г. здесь было произведено 110 000 машин. Недавно концерн свернул крупноузловую сборку в Калуге седанов Audi А6 и A8.