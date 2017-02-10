Чистая прибыль Renault в 2016 году выросла на 21%

Чистая прибыль французского автопроизводителя Renault, приходящаяся на акционеров головной компании, выросла в 2016 г. на 21,1% до 3,419 млрд евро, следует из сообщения Renault.

Разводненная прибыль на акцию составила 12,46 евро против 10,29 евро в 2015 г. Выручка компании увеличилась на 13% до 51,243 млрд евро.

Renault отмечает, что в этом году представит новый стратегический план на 2017-2022 гг. с целевой планкой по выручке в 70 млрд евро. Компания также планирует на протяжении всего этого периода поддерживать положительный свободный денежный поток от автомобильного бизнеса.