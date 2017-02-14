PSA Group может купить Vauxhall и Opel – Bloomberg

PSA Group, производитель автомобилей Peugeot и Citroen, обсуждает покупку европейского бизнеса General Motors, включая бренды Vauxhall и Opel, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Если эта сделка состоится, она преобразит весь европейский рынок: PSA, опередив Renault SA, станет на нем вторым автопроизводителем после Volkswagen AG - с 16% рынка, указывает агентство.

После выхода этой новости котировки PSA выросли почти на 6%, а капитализация компаниии достигла 16,5 млн евро.

Больше всех автомобилей в ЕС в 2016 г. продала Volkswagen Group – 3,5 млн (рост на 3,5%), в том числе Volkswagen - 1,65 млн (снижение на 0,5%). На втором месте Renault Group с 1,496 млн автомобилей (+12,1%), в том числе марка Renault - 1,08 млн (+13,1%). Третьим автопроизводителем Европы стала PSA Group – 1,45 млн ед. (-0,2%), в том числе марка Peugeot продала 849 850 машин (+1,4%). Ford реализовал 1,02 млн машин (рост на 3%), BMW Group - 987 479 ед. (+10,1%), Opel/Vauxhall - 976 616 шт. (+5,6%).