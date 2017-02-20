«АвтоВАЗ» сократит 740 человек – около 2% персонала

«АвтоВАЗ» сообщил о сокращении 740 человек – около 2% персонала предприятия, говорится в официальном заявлении компании.

«Компания намерена официально уведомить городской центр занятости Тольятти и профсоюзные организации о плане сокращения 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности», – сообщила компания. Это менее 2% от общей численности персонала предприятия.

Всем сотрудникам, попадающим под сокращение, будут предложены доступные вакансии во всех подразделениях «АвтоВАЗа», в том числе и в Индустриальном парке, который является структурным подразделением предприятия, добавили в компании. Для сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста продолжает действовать программа софинансирования пенсии.