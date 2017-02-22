Автопроизводители просят у администрации Трампа послаблений по экологическим нормативам - WSJ

Две вашингтонские группы лоббистов интересов автопроизводителей попросили регулятора отменить решения администрации Барака Обамы по ужесточению стандартов экологичности автомобильных выхлопов и экономии топлива. Как сообщает Тhe Wall Street Journal, такие два письма были направлены 21 февраля назначенному неделю назад руководителю Федерального агентства по охране окружающей среды Скотту Прюитту. Автопроизводители хотят поскорее воспользоваться обещаниями президента Дональда Трампа ослабить экологические нормы, ужесточенные предыдущей администрацией, пишет газета. Недавно на деловом завтраке в Белом доме гендиректор Ford Motor Марк Филдс прямо попросил Трампа облегчить регулирование, напоминает она.

Представитель природоохранного ведомства сказала, что сейчас там идет ревизия переписки с промышленниками, и от дальнейших комментариев отказалась. Сам Прюитт на прошлой неделе пообещал, что регулятор должен дать понять компаниям, деятельность которых он контролирует, чего от них ждут, но никаких подробностей не раскрыл. В ноябре советник из команды Трампа говорил, что его будущая администрация подробно пересмотрит все нововведения в отношении экономических нормативов, в том числе нормативов по выхлопам и экономии топлива. За неделю до инаугурации Трампа агентство решило сохранить прежде установленные целевые показатели по расходу топлива, которые автопроизводителям предстоит достичь к 2025 г.