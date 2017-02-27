В 2017 году «КамАЗ» потратит 400 млн рублей на разработку беспилотных грузовиков

«КамАЗ» планирует потратить на развитие беспилотных грузовиков порядка 400 млн рублей в 2017 г., сообщил журналистам в Сочи гендиректор компании Сергей Когогин. Его цитирует ТАСС. Агентство напоминает, что проект финансирует сам автопроизводитель, но в нем участвует и государство. В рамках президентской программы Национальная технологическая инициатива (НТИ) при агентстве стратегических инициатив (АСИ) создана рабочая группа по формированию рынка беспилотников. В нее вошли представители Минобрнауки, Минпромторга, IT-корпорации Cognitive Technologies, «Автодора» и инвесторы. Возглавил рабочую группу Когогин.

Ранее гендиректор «КамАЗа» говорил, что инвестиции в развитие беспилотного автотранспорта в России в 2017 г. составят около 7 млрд руб., 3,5 млрд руб. из которых поступят из госбюджета, а остальное вложат автопроизводители, входящие в рабочу группу AutoNet. Предполагается, что российские беспилотники будут выведены на глобальный рынок к 2025 г.

В 2015 г. на «КамАЗе» был создан протопит первого в России беспилотного автомобиля на базе серийного грузовика «КамАЗ-5350» с полноприводным шасси 6 х 6, автомобиль умеет самостоятельно ездить по заданным маршрутам без помощи водителя. При этом система искусственного интеллекта грузовика различает дорожную разметку, знаки а также других участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.