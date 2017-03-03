Daimler отзовет 1 млн Mercedes-Benz из-за опасности возгорания стартеров

Daimler отзовет из-за риска возгорания около 1 млн автомобилей Mercedes-Benz нескольких современных моделей, включая машины текущего модельного года, сообщил Reuters. Сейчас с этими моделями зарегистрирован 51 инцидент, в которых не было пострадавших или погибших.

Из отзываемых автомобилей 307 629 находятся в США, котрые являются одним из трех крупнейших рынков Mercedes-Benz, вместе с Китаем и Германией. 30 случаев возгорания произошло США, утоняет агентство.

Компания сообщила регуляторам США, что из-за дефекта ограничителя пускового тока стартера будут отозваны некоторые модификации легковых машин C-class, E-class и кроссоверов CLA, GLA и GLC, выпущенные с 2015 по 2017 гг. После нескольких попыток запустить мотор при за блокированном коленвале двигателя (например, при поломке гидротрансформатора коробки передач), ограничитель тока может сильно разогреться и оплавить окружающие детали, что может привести к риску возгорания.

Для исправления дефекта в машинах будет установлен дополнительный предохранитель. Еще непроданные машины будут отремонтированы превентивно, сказал Reuters представитель компании.

Daimler начнет уведомлять своих клиентов США в конце марта. Отзыв будет начат в июне, когда дилеры получат необходимые детали, сообщил Automotive News. Компания не сообщает о временных рамках отзыва на других рынках.