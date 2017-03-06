Suzuki отзывает в России более 20 000 Grand Vitara из-за коробки передач

ООО «Сузуки мотор рус» - российский дилер Suzuki - отзывает в России из-за возможных проблем с коробкой передач 22 263 вседорожника Grand Vitara, проданных с 30 сентября 2008 г. по 3 марта 2015 г. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). На сайте указаны VIN-коды подлежащих отзыву автомобилей.

«Причиной отзыва является недостаточная прочность заднего вала переключения передач. В случае его поломки переключение передач механической коробки заднего вала во время использования станет невозможным. <...> На транспортных средствах Suzuki Grand Vitara будут выполнены работы по замене заднего вала переключения передач. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», - говорится в сообщении.