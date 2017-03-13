Ford начнет производить автомобили Lincoln в Китае с 2019 года

Автоконцерн Ford планирует начать производство люксовых кроссоверов Lincoln в Китае к концу 2019 г., пишет Fortune.

Новую модель кроссовера будет выпускать совместное предприятие Ford и китайской компании Changan Automobile на заводе в Чунцине. Ford при этом продолжит поставлять автомобили Lincoln из Северной Америки, включая представленную в 2016 г. модель Continental.

Начав производство в Китае, Ford перестанет платить 25%-ную пошлину на импорт, благодаря этому модель сможет конкурировать с немецкими производителями Audi, Mercedes-Benz и BMW, на долю которых приходится 75% китайского рынка автомобилей класса люкс. «Автомобили Lincoln оказались очень популярны у местного населения. Продажи превзошли все наши ожидания», - пояснил руководитель подразделения Lincoln Кумар Галотра.

В 2016 г. продажи внедорожников в Китае увеличились на 45% при росте автомобильного рынка на 15%.