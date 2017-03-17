Бывший топ-менеджер Volkswagen продаст долю в Porsche за 1 млрд евро – СМИ

Бывший председатель наблюдательного совета Volkswagen Фердинанд Пиех планирует продать принадлежащую ему долю акций в Porschе стоимостью около 1 млрд евро, пишет Spiegel со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Пиех владеет долей в размере 14,7% акций (52% голосующих акций головного концерна).

В Porsche подтвердили факт проведения переговоров о продаже.

Пиех ушел с должности председателя наблюдательного совета 25 апреля 2015 г. - до того, как разгорелся «дизельный скандал».