Умер создатель внедорожника «Нива»

19 марта умер автоконструктор Петр Прусов, создатель первого в мире внедорожника с несущим кузовом – легендарной ВАЗ-2121 «Нива». Это сообщает пресс-центр «АвтоВАЗа». Прусову было 75 лет. Церемония прощания пройдет 21 марта в Спасо-Преображенском соборе Тольятти, похороны состоятся на Тольяттинском городском кладбище. Похороны оплатит завод.

Президент «АвтоВАЗА» Николя Мор выразил соболезнования семье Прусова и назвал его «великим человеком», а созданный им ВАЗ-2121 «Нива» (ныне LADA 4x4) «легендарной» и ныне «крайне популярной в России и за рубежом». Мор отметил, что Прусов умер в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, который отмечается 5 апреля.

Прусов родился в д. Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 г., окончил Запорожский машиностроительный институт и после этого работал на ВАЗе в Тольятти. Там он начинал как инженер-конструктор, а в 1972 г. стал ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива». Он участвовал в разработке многих других моделей предприятия, а с 1998 по 2003 г. был его главным конструктором. В качестве заместителя главного конструктора по проектированию, а затем и главного конструктора принимал участие в проектировании ВАЗ-1111«Ока», семейства автомобилей ВАЗ-2110 и Samara 2, ВАЗ-2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей, напоминает «АвтоВАЗ».

После ухода на пенсию в 2003 г. Прусов продолжил работать на предприятии. В частности, в 2007–2011 гг. он руководил рабочей группой по проектам производства автомобилей LADA в Чечне. С февраля 2017 г. он был советником вице-президента «АвтоВАЗа» по персоналу и социальной политике.

Первый ВАЗ-2121 «Нива» сошел с вазовского конвейера 5 апреля 1977 г. «Нива» стала первым отечественным автомобилем, по-настоящему востребованным на зарубежном рынке, она поставлялась в 110 стран мира, было время, когда до 70% произведенных машин ВАЗ продавал на экспорт, напоминает предприятие. Название машины на LADA 4х4 сменилось в 2005 г. С июля 2009 г. выпускается модернизированная версия внедорожника.

«Нивы» выступали и занимали призовые места в самых престижных соревнованиях: «Ралли фараонов», «Париж – Дакар», «Алжирское ралли», трансафриканский «Атлас». Среди достижений внедорожника – работа в экстремальных условиях Антарктиды, высадка на Северный полюс, мировой рекорд покорения высоты более 5000 м в Гималаях, а в 2015 г. LADA 4х4 покорила Эльбрус. Специальные версии LADA 4х4 производятся для МЧС, МВД, пожарной охраны и других спецслужб.