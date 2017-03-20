Акционеры «АвтоВАЗа» одобрили второй этап допэмиссии на 95 млрд рублей

Акционеры «АвтоВАЗа» на общем собрании одобрили увеличение уставного капитала на 46,25 млрд руб., следует из материалов компании. Количество размещаемых акций 9,25 млрд штук, номинальная стоимость бумаги - 5 руб., цена размещения - 10,3 руб. Таким образом, автоконцерн планирует привлечь в результате допэмиссии 95,275 млрд руб.

Акции размещаются по закрытой подписке, среди потенциальных покупателей указан Alliance Rostec Auto B. V. - совместное предприятие Ростеха и альянса Renault-Nissan, которые через СП контролируют 74,5% акций «Автоваза» (Ростех владеет блокпакетом в СП).