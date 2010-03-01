Владимир Якунин попросил у Владимира Путина 400 млрд руб.

В субботу Владимир Путин поехал в Сочи – обсудить инвестпрограмму РЖД. На этот год она составляет 270,5 млрд руб., причем больше половины – почти 140 млрд руб. – приходится на средства федерального бюджета, указал премьер. Из этой суммы 50 млрд руб. идет на компенсацию более низкой индексации тарифов на грузовые перевозки, 27,8 млрд руб. – части расходов на пассажирские перевозки, 60 млрд руб. – на олимпийские объекты, перечислил Путин.

Госпомощи хватает на текущие (см. врез), но не новые проекты, посетовал Якунин: из-за кризиса инвестпрограмма РЖД на 2009–2011 гг. была урезана в 2,4 раза – с 1,8 трлн руб. Собственные источники финансирования компания исчерпала (в частности, заняла 330 млрд руб.), так что на ближайшие шесть лет ей необходима дополнительная господдержка в 400 млрд руб., посчитал Якунин: «И это минимум». Брать деньги компания хочет «в форме целевых взносов в уставный капитал» – по 100 млрд руб. в первые три года и по 33,3 млн руб. в 2013–2015 гг., отметил президент РЖД.

РЖД прогнозирует и нехватку средств на строительство олимпийских объектов в Сочи (см. статью на стр. 11). С размером дефицита возникло недоразумение. Якунин назвал 7 млрд руб., а в презентации, которая сопровождала его выступление, была указана сумма в 5,4 млрд. «Как у вас растут миллиарды!» – удивился Путин. «Цифра в 7 млрд руб. расчетная, – растерялся Якунин. – Если бы правительство нашло возможность компенсировать дефицит хотя бы в размере 5,4 млрд руб., то еще около 2 млрд руб. мы [смогли бы изыскать] за счет экономии у себя».

По итогам совещания стало ясно, что на «золотые горы» по крайней мере в 2010 г. РЖД рассчитывать не стоит. Бюджет на этот год сверстан, источники и суммы финансирования для РЖД останутся без изменений, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Например, по федеральной целевой программе по развитию транспортной инфраструктуры монополия получит 8 млрд руб., хотя до кризиса эта цифра была 38 млрд, добавил министр транспорта Игорь Левитин. Минфин не готов сказать, получит ли РЖД 400 млрд руб. «Это будет рассматриваться при подготовке бюджета на 2011–2013 гг.», – отметил Кудрин.