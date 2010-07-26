«Росинтер» завершил размещение допэмиссии

ОАО «Росинтер ресторантс холдинг» объявило о завершении размещения допэмиссии на общую сумму почти $45 млн.

ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО «Росинтер ресторантс холдинг» в мае. Компания предложила по открытой подписке 4,3 млн акций по $10,5 за штуку. Общий объем допэмиссии составил почти $45 млн. 90% акций допэмиссии по преимущественному праву выкупили акционеры «Росинтера».

Во время февральского SPO компания RIG Restaurants, основной акционер ОАО «Росинтер ресторантс холдинг» (владеет 61,3% акций компании), продала 22% акций своей «дочки» на общую сумму $27,5 млн. Тогда вырученные от продажи акций средства RIG Restaurants планировала направить на приобретение новых акций и, таким образом, инвестировать в «Росинтер ресторантс холдинг».