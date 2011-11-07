47,65% ММТП купила компания "Гарсия"

Победителем аукциона по продаже 47,65% уставного капитала ОАО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) стала компания «Гарсия», сообщила в понедельник пресс-служба Росимущества. 47,635% акций Мурманского морского торгового порта (ММТП) проданы на аукционе за 7,6 млрд руб., сообщил организатор аукциона ФГУП «Электронные торги и безопасность». Продавцы пакета — Laterium Commercial Limited (12,68%) и «Спешиалайзд проджект инвестментс Б.В.» (34,97%), их бенефициары неизвестны.

Грузооборот порта в 2010 г. составил 12,87 млн т (на 17% меньше, чем в 2009 г.). Основной груз — уголь. Государство не раз заявляло о планах создать на базе ММТП мурманский транспортный узел. В начале года ходили слухи об интересе к ММТп структур нефтетрейдера Геннадия Тимченко, но позже они не подтверждались.