Boeing может обогнать Airbus в поставках самолетов впервые с 2002 г.

В 2012 г. впервые за 10 лет Boeing может обогнать Airbus по поставке самолетов клиентам, считают аналитики, опрошенные Financial Times. По их мнению, европейский производитель лайнеров сможет отыграться не раньше 2015 г., а до тех пор обе компании будут наращивать производство в связи с повышенным спросом. Как считает Ник Каннингэм из Agency Partners, оба конкурента сократят производство после 2015 г.

По предварительной оценке, в 2012 г. Boeing поставит клиентам 600 самолетов, а Airbus прогнозирует поставку только 580. До 2002 г. американская компания в течение тридцати лет опережала европейского конкурента.