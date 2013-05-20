Китай построит в Таджикистане НПЗ и прокредитует золотодобывающее СП "Зарафшон"

Китай выделяет льготный кредит на $140 млн на наращивание мощностей совместного с Таджикистаном золотодобывающего предприятия "Зарафшон". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Соглашение о кредите 20 мая подписали Банк развития Китая (China Development Bank), СП "Зарафшон" и китайская Zijin Mining Group Co Ltd. Документ подписали по итогам встречи Рахмона с председателем госбанка КНР Ху Хвейбаном. Во время переговоров Рахмона с руководством Zijin Mining Group было сказано, что за последние годы китайская компания вложила в СП более $210 млн.

"Зарафшон" производит до 1 т золта в год, к 2015 г. производство хотят нарастить до 5 т в год, увеличив штат с 500 до 3000 человек.

20 мая также Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства. Кроме того, был подписан пакет других документов, в том числе межправительственное соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве и кредитные межбанковские соглашения и договоренность о сотрудничестве в сфере нефтепереработки. В частности, Китай решил построить на юге Таджикистана в свободной экономической зоне "Дангара" крупный нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 1,2 млн т в год. Меморандум о сотрудничестве по НПЗ подписали министерство энергетики и промышленности Таджикистана и китайская Dong Ying Heli Investment and development Co.Ltd. Сроки по строительству еще не определены. Также 20 мая должно быть подписано рамочное соглашение об укреплении дальнейшего сотрудничества в области нефти и газа между министерством энергетики и промышленности Таджикистана и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).