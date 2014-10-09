Спорт

Канадский тренер Дуг Шедден возглавил хорватский ХК "Медвешчак"

Канадский специалист Дуг Шедден занял пост главного тренера хорватского хоккейного клуба "Медвешчак". Об этом сообщается на официальном сайте загребской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Детали соглашения с 53-летним специалистом не сообщаются. Ранее исполняющим обязанности главного тренера клуба был Дин Федорчук.

"Дуг Шедден имеет опыт игры в НХЛ, он возглавлял североамериканские хоккейные коллективы и сборные команды, бил рекорды по победам в АХЛ и завоевал Кубок Шпенглера. Данные успехи довольно много говорят о Шеддене как о тренере. Считаю, что это отличный выбор для "Медвешчака" и что в нашу команду это внесет энергию и силу, которые нам необходимы, чтобы в этом сезоне добиться успеха", - приводятся в заявлении слова президента "Медвешчака" Дамира Гояновича.

Сам Шедден признался, что не мог упустить шанс стать тренером "Медвешчака". "Я очень рад новому вызову. Это будет мой первый сезон в КХЛ. Я знаю многих игроков "Медвешчака", некоторых из них я тренировал раньше. Надеюсь, что с помощью своего знания, опыта и хорошей системы игры обеспечу команде еще более хорошие результаты", - приводит официальный сайт клуба слова Шеддена.

Шедден в качестве главного тренера сборной Финляндии выиграл бронзу чемпионата мира - 2007 в Москве. C сезона 2008/09 г. канадский специалист работал в швейцарском клубе Zug, а также возглавлял национальную команду Канады на Кубке Шпенглера.

Дебют Шеддена на посту главного тренера "Медвешчака" состоится 10 октября в гостевом матче с рижским "Динамо".

Американец Чак Уэбер назначен новым главным тренером ХК "Медвешчак"

"Медвешчак" уже третий раз за год меняет своего наставника. В конце июня текущего года клуб сообщал о назначении на пост главного тренера американского специалиста Чака Уэбера. Он сменил Марка Френча, который в начале июня ушел из «Медвешчака» в команду Западной хоккейной лиги (WHL) «Calgary Hitmen».

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