«Роснефтегаз» стал акционером «Транснефти»

От монополии он требует данных о деятельности компании за последние три года

Государственный «Роснефтегаз» в начале августа купил пять привилегированных акций «Транснефти» через свой дочерний «Востокгазинвест», сообщил «Коммерсантъ» без ссылки на источник. На Московской бирже такой пакет сегодня стоит 752 000 руб.

26 августа, по данным газеты, «Востокгазинвест» потребовал от «Транснефти» предоставить копии документов за 2013-2016 гг., включая данные по пут- и колл-опционам в целом на $9 млрд, заключенным для хеджирования рисков укрепления рубля и снижения стоимости обслуживания облигаций. В 2014 г. на этой сделке «Транснефть» потеряла 75 млрд руб.

«Роснефтегаз» также интересуется политикой управления валютными и процентными рисками, документами с перечнем всех финансовых активов «Транснефти» за 2014-2016 гг., расшифровками сумм денежных средств за это время и внутренними документами, устанавливающими механизмы управления финансовыми активами в 2013-2016 гг., пишет издание.

В ответ вице-президент «Транснефти» Михаил Барков 7 сентября направил письмо гендиректору «Роснефтегаза» Геннадию Букаеву, сообщает «Коммерсантъ». В нем он указал, что интересующие его компанию сведения не связаны с возможностью получения дивидендов по «крайне незначительному» количеству акций, купленных непосредственно перед направлением запроса на получение «беспрецедентно большого объема конфиденциальных документов». Монополия апеллирует к судебной практике «Роснефти», напоминая, что когда ее миноритарий Олег Кленов запросил в судах ряд документов, корпоративные юристы указали на необходимость обоснованного интереса к данной информации, пишет «Коммерсантъ».

Представитель «Транснефти» подтвердил «Ведомостям» факт писем «Востокгазинвеста» и Михаила Баркова, но их содержание комментировать не стал. В своем письме «Востокгазинвест» сообщил информацию о владении им пятью акциями, добавил представитель «Транснефти».

«Роснефтегаз» (100% у Росимущества) создан в 2004 г. для управления государственными нефтегазовыми активами, в 2012 г. компания получила статус стратегического инвестора в электроэнергетику. Сейчас «Роснефтегаз» владеет 69,5% акций «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 27,6% «Интер РАО». Представители «Роснефти» и «Роснефтегаза» пока не ответили на запросы «Ведомостей».

В своем письме Барков подчеркивает, что значительная часть запроса «Востокгазинвеста» дословно совпадает с требованием компанией UCP Ильи Щербовича (владеет 71% привилегированных акций «Транснефти», по данным монополии). UCP через суд требует увеличения дивидендов на привилегированные акции «Транснефти». Сейчас правительство обсуждает выплату промежуточных дивидендов «Транснефти». Это совпадение дало Баркову основание подозревать в действиях «Востокгазинвеста» «явные признаки корпоративного шантажа», пишет «Коммерсантъ».