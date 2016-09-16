«Газпром» завезет меньше грузов для «Силы Сибири» по реке Лене

«Газпром» завезет в этом году по реке на 20% грузов меньше, чем планировал, для строительства «Силы Сибири»

«Газпром» снизил на 20% план завоза грузов для строительства газопровода «Сила Сибири» речным транспортом в навигацию 2016 г. «Ранее было заявлено о 842 000 т, но в начале сентября мы получили информацию о том, что компания пересмотрела план и сократила объем груза до 664 000 т», – сообщил зампредседателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Жан Бурцев. Уже отгружено 441 000 т, сказал чиновник. По его словам, в письме «Газпрома» говорится, что корректировка плана не окончательная. «Мы ожидаем сокращение», – передает «Интерфакс» слова Бурцева. План на этот год был сформирован с запасом, пояснил представитель «Газпрома». На реализации проекта корректировка не отразится – уже завезенными материалами и оборудованием компания обеспечена на длительное время вперед, добавил он.

«План по строительству «Силы Сибири» на этот год был сокращен, логично скорректировать и план поставок», – говорит источник «Ведомостей», близкий к компании – подрядчику «Газпрома» на строительстве газопровода. «Газпром» собирался построить в 2016 г. 800 км магистрали, указывалось в его проспекте еврооблигаций, но в мае зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что концерн рассчитывает построить около 400 км линейной части. Об изменении планов строительства на 2017–2018 гг. «Газпром» публично не сообщал. Корректировки планов на следующий год не было, в целом стройка идет по графику, говорит источник в другой подрядной компании.

Усложняет процесс маловодье в верховьях Лены, по которой идет доставка грузов. «В период минимальных глубин практически только флот Осетровской судоходной компании и флот партнеров под нашим флагом героически продолжают переносить буквально на руках грузы для «Сургутнефтегаза» и проектов «Газпрома», в частности строительства «Силы Сибири» и освоения Чаянды», – передала пресс-служба Осетровского речного порта (через него идет перевалка) слова председателя совета директоров Аркадия Лаврова.

У «Газпрома» и его подрядчиков есть еще максимум полтора месяца на завоз по реке, говорит Бурцев. После окончания навигации доставка не прекратится – большой объем грузов завозится по зимникам, продолжает один из собеседников «Ведомостей». Небольшой сдвиг – не проблема, грузы для «Силы Сибири» завозятся заранее, уточняет он.

Газопровод «Сила Сибири» нужен для экспорта в Китай 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет по контракту «Газпрома» и CNPC. Проект большой и сложный, в нем задействовано множество контрагентов, плюс удаленность и экстремальные природные условия – спланировать доставку в деталях сложно, замечает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.

Даже лучшие компании редко выдерживают сроки крупных проектов, в изначальном графике всегда бывает окно в конце, чтобы наверстать отставание, добавляет аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. Но пока не ясно, повлияет ли изменение планов на этот год на общий срок реализации проекта, говорит он. Контракт CNPC предусматривает гибкий график наращивания поставок (поставки по контракту начнутся в периоде с мая 2019 г. по май 2021 г.), эта задержка пока мало что значит, полагает Нестеров. Ситуация на глобальном рынке газа и в Китае не побуждает партнеров торопиться с этим проектом. Решающими будут следующие два года, считает Нестеров. Китайская сторона сейчас в более выгодном положении – много предложений разных поставщиков, падают темпы роста спроса на энергоносители. «На это можно реагировать показным снижением темпов проекта», – говорит Нестеров.