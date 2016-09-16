СУЭК может потратить 21,5 млрд рублей на Апсатский угольный разрез

Апсатское месторождение угля (открыто в 1949 г.) СУЭК купила у «Итеры» в конце 2011 г. за 7,8 млрд руб., говорится в отчетах компании

Крупнейший производитель энергетического угля в России – СУЭК – до 2025 г. планирует вложить 21,5 млрд руб. в развитие Апсатского разреза коксующегося угля в Забайкальском крае, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального подразделения компании. Около 600 млн руб. пойдет на строительство первой очереди обогатительной фабрики «Апсатская», которая будет перерабатывать 1,5 млн т в год. Строительство фабрики СУЭК планирует начать в январе 2018 г., запуск намечен на конец 2021 г. К 2025 г. СУЭК намерена увеличить добычу на Апсатском до 3 млн т.

Окончательное решение о реализации проекта компания примет в конце 2016 – начале 2017 г., уточнил представитель СУЭК. Источники финансирования он не раскрыл.

СУЭК Угольная компания

Владельцы – Андрей Мельниченко (92,2%), Владимир Рашевский (7,8%).

Выручка (МСФО, 2015 г.) – $4,1 млрд.

Прибыль – $200 млн.

Апсатское месторождение угля (открыто в 1949 г.) СУЭК купила у «Итеры» в конце 2011 г. за 7,8 млрд руб., говорится в отчетах компании. В 2012 г. компания подтвердила, что запасы месторождения – это коксующиеся угли. В 2013 г. компания добыла 650 900 т угля, в 2015 г. добыча снизилась до 383 000 т, сообщается в отчете. Добытый коксующийся уголь в основном экспортируется, говорит источник, близкий к компании.

Администрация Забайкальского края в 2013 г. сообщала, что на баланс поставлены 980 млн т коксующегося угля запасов при прогнозных 2,2 млрд т. Запасы крупнейшего в России месторождения коксующегося угля – Эльгинского в Якутии – 2,2 млрд т. Апсатское месторождение всегда считалось трудным в связи со сложным рельефом и высокой сейсмичностью района, а также отсутствием энергетической инфраструктуры, комментирует директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. От Апсатского месторождения до БАМа – 40 км, а от Эльги, например, – 321 км.

В 2015 г. СУЭК, по данным ЦДУ ТЭК (приведены в отчете «Мечела»), добыла на Кузбассе 5,3 млн т коксующегося угля, или 6,5% от общей добычи в России. Если компания решит инвестировать в Апсатское месторождение, ей придется увеличить капзатраты в среднем на 2 млрд руб. в год, что СУЭК по силам сделать из собственных средств, говорит аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. По итогам 2015 г. (более актуальных данных нет) на счетах СУЭК было $104 млн в виде денежных средств и их эквивалентов, а чистый долг компании составлял $2,8 млрд, при этом долговая нагрузка была 2,96 EBITDA.