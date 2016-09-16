Потребителям энергии рассчитали платеж за мощность в 2020 году

«Системный оператор» определил, сколько будет стоить мощность в 2020 г. Цены получились немного выше, чем в этом году

В европейской части России и на Урале цены немного выросли, из-за того что при отборе не учитывались блоки, строительство которых под вопросом

В четверг вечером «Системный оператор» завершил прием ценовых заявок на конкурентный отбор мощности (КОМ) для 2020 г. Рассчитанный таким образом платеж покрывает расходы генерирующих компаний на поддержание энергоблоков в рабочем состоянии. В первой ценовой зоне (Европа/Урал) было отобрано 159,7 ГВт мощности, во второй (Сибирь) – 41,2 ГВт. Предварительные цены в результате отбора сложились следующим образом: в первой ценовой зоне – 115 199 руб./МВт в месяц, во второй – 190 512 руб./МВт в месяц. Для сравнения: утвержденные на 2016 г. цены: в первой ценовой зоне – 112 600 руб./МВт, во второй – 189 200 руб./МВт.

Эти торги – второй опыт проведения отбора на длительный срок и по ценовым зонам (прежде отбор проводился по зонам свободного перетока). В прошлом году отбор прошел сразу на три года вперед – 2017–2019 гг. Отбор производится по ценовым зонам. Модель гибкая: чем больше предложение мощности, тем ее цена меньше.

Для расчета цены мощности правительство для каждой ценовой зоны задает точки минимального и максимального спроса, соответствующие максимальной и минимальной цене. Для отбора на 2020 г. в европейской части ценовые пол и потолок составили соответственно 114 270 руб./МВт в месяц и 155 820 руб./МВт в месяц, для Сибири – 155 820 руб./МВт в месяц и 218 150 руб./МВт в месяц.

В целом результаты сюрпризов не принесли, избыток мощности в Сибири немного увеличился из-за снижения спроса, а в первой ценовой зоне небольшое сокращение избытка произошло за счет ожидаемых выводов энергоблоков из эксплуатации, говорит заместитель гендиректора «Интер РАО – электрогенерация» Александра Панина. В результате в европейской части цена оказалась чуть выше цены предыдущего отбора, в Сибири осталась примерно такой же, отмечает она. При этом реальная цена, которую потребители заплатят за мощность в 2020 г., определится путем индексации результатов КОМ-2020 на инфляцию минус 1% в 2017–2019 гг., добавила Панина.

Результаты показали, что в первой ценовой зоне с учетом высокой конкуренции нижнюю границу цены можно было сделать ниже, считает директор НП «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев. Во второй ценовой зоне из-за скромной конкуренции и завышения объемов за счет резерва мощности судить об объективности цены сложнее, говорит он. Уже в ходе отбора «Совет рынка» принял решение исключить из заявленной к отбору мощности энергоблоки Серовской ГРЭС ОГК-2 и Курской ТЭЦ-1 «Квадры» общей мощностью 527 МВт. Это повлияло на цену в первой зоне, она выросла на 1%, посчитала руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но в целом результаты оказались предсказуемыми, отметила она. В начале сентября Киселев просил учесть при отборе Серовскоую ГРЭС и Курскоую ТЭЦ, чтобы предложения было больше, а максимальная цена – ниже.