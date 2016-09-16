Санкции подстегнули российских виноделов

Еще недавно вино в России считалось дорогим импортным товаром: местные олигархи скупали европейские виноградники, а московские богачи учились получать удовольствие от французских каберне и красных тосканских вин в элитных ресторанах. Однако по мере роста напряженности отношений между Россией и Западом потребление вина приобрело патриотический уклон. Производство вина в России в 2015 г., согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, выросло на четверть, по итогам этого года виноделы также ожидают серьезный рост. Правда, теперь ведущие бизнесмены инвестируют в виноградники в России, а местные производители вин хвастаются все большим числом новых клиентов.

Хотя вино и не попало в список запрещенных к импорту продуктов в связи с продэмбарго, введенные санкции неожиданно подстегнули российских виноделов – они почувствовали интерес жителей к напиткам, произведенным на родине. Русские начали ценить именно местные вина, а некоторые виды винограда произрастают только в России, замечает винный критик Владимир Цапелик, долгое время отстаивавший уникальность некоторых сортов винограда, таких как красностоп золотовский или цымлянский черный. Производству вина поспособствовало и присоединение Крыма, который считался жемчужиной винной индустрии Российской империи. В его украинский период большинство местных виноградников пришли в упадок из-за отсутствия инвестиций. После присоединения полуострова к России земли и виноградники некогда украинской госкомпании «Массандра» начали переходить частным инвесторам, которые пытаются возродить винную промышленность региона. Так, одним из таких инвесторов стала компания, связанная с главой нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым. Российская элита всячески поддерживает идею производства вина в России, благодаря чему они выглядят патриотами, объясняет Дмитрий Ковалев, один из самых уважаемых сомелье в стране. Несмотря на то что крымские вина пока по-прежнему занимают небольшую часть российского рынка, ожидается, что полуостров в ближайшее время станет одним из самых быстрорастущих винных регионов в России.

Также это не означает, что процесс замены импортных вин на отечественные прошел с легкостью. Главный сомелье компании «Лавка-лавка» Константин Пилберг говорит, что попробовал в общей сложности 550 российских вин, из них только 33 были отобраны для ресторанных винных карт.

Перевел Антон Филатов