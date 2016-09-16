Крупнейший российский производитель лекарств «Фармстандарт» выкупает акции «Отисифарма», который он выделил в отдельную компанию в 2013 г. Через дочернюю «Фармстандарт-лексредства» компания выкупила 11% «Отисифарма», сообщил последний. «Фармстандарт» начал покупки в июне: по его отчетности за первое полугодие 2016 г., у компании было 4,26% «Отисифарма». Представители «Фармстандарта» и «Отисифарма» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Основной акционер «Фармстандарта» – кипрская Augment Investments, ее бенефициары – Виктор Харитонин и Егор Кульков. Этот же офшор владеет «Отисифармом» (53,9%). «Фармстандарт» в 2013 г. удивил инвесторов, когда выделил бизнес безрецептурных препаратов в отдельную компанию «Отисифарм» и передал ей самые маржинальные лекарства. Потом, в 2015 г., основные акционеры заявили, что хотят сделать «Фармстандарт» частной компанией; к 14 сентября 2016 г. Augment Investments собрала пакет из 98,12% «Фармстандарта» с учетом доли «Фармстандарт-лексредств».

Основные владельцы «Фармстандарта» выделение безрецептурного бизнеса объясняли тем, что так легче найти иностранного стратегического партнера для «Отисифарма», говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Но они просто распугали миноритариев и выкупили их доли по низкой цене, считает он. Возможно, три года назад основные владельцы и правда пытались продать «Отисифарм», но это не удалось и они решили снова объединить компании, предполагает Кривошапко.

«Фармстандарт» наращивает долю в «Отисифарме», чтобы выглядеть привлекательнее для иностранного инвестора, не соглашается партнер «Фармстандарта». «Фармстандарту» нужны деньги на новые инвестиционные проекты, а инвестора легче привлечь, если у компании будет доля в легком и дорогом бизнесе «Отисифарма», поясняет он.