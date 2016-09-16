Philip Morris предложила научить российские компании выращивать лекарственные травы

Российский рынок средств фитотерапии (биологически активные добавки (БАДы) и растительные препараты) существенно отстает от европейского и американского, следует из материалов Philip Morris International (PMI) к совещанию рабочей группы, которое состоялось в Минздраве 30 августа. Компания представила на совещании проект дорожной карты. Она предлагает в 2017 г. определить одного-двух потенциальных участников пилотного проекта, а также методов проведения токсикологических и других исследований методов фитотерапии; в 2019 г. - начать разработку альтернативных технологий фитотерапии без спиртосодержащих настоек.

Общая цель предлагаемого проекта - проанализировать текущую конъюнктуру и предоставить рекомендации о путях развития российской отрасли производства лекарственных растительных препаратов, рассказал «Ведомостям» через представителя Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний PMI в России. Детали проекта, по его словам, сейчас на стадии обсуждения.

PMI могла бы помочь увеличить объем сбора и производства сырья, внедрить международные стандарты, правила контроля качества, сертификации, говорится в документах. У PMI многолетний опыт работы в области обработки и исследований сырья растительного происхождения, и компания готова им делиться в части внедрения наукоемких технологий и усовершенствования производственного процесса, объяснил Слипченко. Например, в сфере исследования биологической вариативности лекарственных растений, организации выращивания и сбора растений в соответствии с принципами устойчивого земледелия и наилучшими сельскохозяйственными практиками, а также в сфере перехода на выпуск современных эффективных форм продукции (например, капсул, гранул, ингаляторов), говорит он.

Мировой рынок средств фитотерапии в 2010 г. составлял $84 млрд, в 2017 г. составит $95 млрд, а к 2020 г. дорастет до $102 млрд., говорится в документах компании. Рынок растет за счет акцента на профилактике и здоровом образе жизни, распространения нетрадиционных способов лечения, а также спроса на более натуральные средства, следует из презентации PMI.

Российский рынок отстает по всем показателям. В 2014 г. в России было зарегистрировано около 2000 добавок, содержащих растительные ингредиенты. Но только 2% населения регулярно используют БАДы, еще 20% — время от времени. В Европе и США регулярно используют такую продукцию 50% населения, а в Японии — все 90%. Весь российский рынок средств фитотерапии в 2015 г.составил 483 млн евро, из которых 253 млн евро пришлось на БАДы, остальное — растительные препараты. На российские продукты приходится 58% продаж в деньгах и 81% - в натуральным выражении.

На рынке работает более 100 небольших компаний, но снабжают они в основном региональные рынки. Только 20% компаний продают по всей России, некоторые экспортируют продукцию. В России в 2009 г. было произведено всего 15 000 т сырья для фитопродукции (в основном в стране культивируются пустырник, расторопша, ромашка, календула), еще 33 000 т — это экспорт, пишет PMI. В стране всего 9000 га посевных площадей (для сравнения: в Германии их 13 000 га). Десятая часть объема — у компании «Эвалар», еще 200 га — у «Кентавра», остальные 7900 га у семейных ферм (несколько сотен кв. м у каждой).

С 2011 г. рынок растет на 8-10% в год, но к 2020 г из-за падения доходов населения темпы роста продаж снизятся до 4%. Но это может стать возможностью для российских компаний: потребители будут покупать более дешевые БАДы вместо синтетических безрецептурных лекарств. В России спрос на препараты фитотерапии растет вместе с общемировой тенденцией, а у российских производителей есть возможность экспортировать уникальный продукт. Экспортировать можно сырье и готовый продукт, пишет PMI: на более высоких этапах цепочки маржа растет, итоговая стоимость увеличивается в 35 раз (от цены свежего сырья до розничной цены). Причем с готовым продуктом на рынок можно выйти через лицензионных партнеров и самостоятельно, открыв дочернюю компанию. В последнем случае маржа будет максимальной, но нужен большой маркетинговый бюджет, поэтому для новичка предпочтителен первый вариант, указывает PMI.

У PMI уже есть проекты в медицине. В 2008 г. структура Philip Morris приобрела миноритарный пакет канадской Medicago, а в 2013 г. увеличила долю в ней до 40%. Эта компания разрабатывает растительные вакцины, которые обладают преимуществами по времени их производства и по цене перед продуктами конкурентов, говорится на сайте компании. Она, например, разрабатывает вакцину против гриппа. А в феврале 2015 г. компания объявила, что по заказу департамента и социальных служб США разрабатывает препарат для борьбы с вирусом Эбола.