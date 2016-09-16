«Лукойл» предлагал свои акции правительству Башкирии за «Башнефть»

«Лукойл» был готов использовать 16%-ный квазиказначейский пакет в сделке по приобретению блокпакета «Башнефти», принадлежащего правительству Башкирии. Об этом президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Есть варианты. Один из них был — договориться с правительством Башкирии по «Башнефти»», - рассказал Алекперов, отвечая на вопрос, что компания планирует делать с казначейским пакетом в 16% «Лукойла». «Мы считаем, что капитализация компании по сегодняшним масштабам — это минимум $100 млрд. Мы практически достигали этой капитализации, и при том прогнозе по нефти, который я назвал, мы можем спокойно подойти к такому уровню. Поэтому мы считаем, что казначейский пакет будет пока находиться у компании. Но есть варианты. Один из них был — договориться с правительством Башкирии по «Башнефти». Зачем вам какие-то социальные подачки? Пакет положите [акций «Лукойла»], получайте дивиденды и решайте проблемы: хоккей, футбол, школы», - расказал Алекперов.

Как именно Алекперов был готов использовать квазиказначейские акции - обменять на бумаги «Башнефти» или предлагал купить, неясно. Представитель «Лукойла» от дополнительных комментариев отказался. Связаться с представителем правительства Башкирии пока не удалось.

«Башкирия ставит задачу сохранить статус "Башнефти" как самостоятельной структуры, однако рассмотрит предложение "Лукойла" о покупке доли Башкирии в "Башнефти" при официальном поступлении такового», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы Башкирии.

Правительство планировало приватизировать принадлежащие ему 60,2% обыкновенных акций «Бшанефти» (50,1% капитала) в этом году. Башкирия завляла, что свой пакет продавать не будет. Более того, президент Башкирии Рустэм Хамитов просил президента Владимира Путина повременить с приватизацией. В июльском письме (есть у «Ведомостей») Путину Хамитов объясняет важность «Башнефти» для бюджета республики и просит добавить в условия приватизации такое: оставить налоговые и неналоговые платежи, дивиденды, благотворительную помощь в бюджет Башкирии такими же, как в 2015 г.

На Московской бирже 16% акций «Лукойла» стоят сегодня 412 млрд руб., а 25,79% обыкновенных акций «Башнефти» (такой пакет принадлежит правительству Башкирии) — 116,1 млрд руб.

«Башнефть» и «Лукойл» исправно платят дивиденды. «Башнефть» - раз в год. За 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО — 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний. «Лукойл» платит дивиденды дважды в год. За 2015 г. компания направила на выплаты акционерам 150,5 млрд руб., 43,3% чистой прибыли по МСФО.

Исходя из текущих капитализаций «Лукойла» и «Башнефти» блокпакет последней «Лукойл» может получить в обмен на 4,5% казначейских акций, говорит аналитик Raiffeisnebank Андрей Полищук. Если «Лукойл» и «Башнефть» сохранят текущие уровни дивидендов, то доходность по акциям первого будет 5,9%, второй – 3,8% (если «Башнефть» будет платить минимальный уровень - 20 млрд руб.). Но если «Башнефть» будет как госкомпания платить 50% от чистой прибыли по МСФО, то владельцам 25,8% «Башнефти» достанется 7,6 млрд руб. Для того чтобы соответствовать этому уровню доходности, «Лукойлу» нужно будет индексировать дивиденды на уровень инфляции, тогда владелец 4,5% «Лукойла» получит 7,3 млрд руб, говорит Полищук.

«Лукойл» был среди основных претендентов на покупку госпакета «Башнефти». Его главным конкурентом была «Роснефть». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин оценивал синергетический эффект от покупки «Башнефти» в 160 млрд руб. Такая интеграция «с последующей продажей акций «Роснефти» позволит не только сохранить целостность активов «Башнефти», но также поддержит планы по приватизации «Роснефти» с премией к текущей рыночной оценке за счет монетизации синергии», писал Сечин министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Путин в интервью Bloomberg заявил, что продажа госпакета «Башнефти» «Роснефти» «не лучший вариант», но не исключил его. «В конце концов, для бюджета важно, кто даст больше денег, – сказал президент журналистам Bloomberg. – В этом смысле мы не должны дискриминировать участников рынка, ни одного из них».