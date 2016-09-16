Борис Зубицкий отдал свои акции в группе «Кокс» жене и сыну

Сын депутата Госдумы Бориса Зубицкого, Евгений, консолидировал 45,44% крупнейшего в мире производителя чугуна – группы «Кокс» (бренд «Промышленный металлургический холдинг», ПМХ), следует из раскрытия компании. Борис Зубицкий владел 26,77% акций компании, сегодня его доля снизилась до 0%, говорится в сообщении.

Бывшая жена Зубицкого-старшего, Галина, получила 13,39% в прямое владение, второй сын Зубицкого, Андрей, долю не изменил - у него 27,11% акций ПАО «Кокс».

По какой причине Зубицкий-старший передал акции компании бывшей жене и сыну, представитель ПМХ говорить отказался. Была это денежная сделка или нет – неизвестно. В приемной Зубицкого-старшего в Госдуме также отказались комментировать ситуацию.

В начале августа из обращения депутата к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву (документ опубликован на сайте суда) стало известно, что Зубицкий находится в процессе развода с бывшей супругой. Зубицкий писал, что в Замоскворецком суде Москвы рассматривается иск Галины Зубицкой. Это дело о разделе совместно нажитого имущества, уточнял представитель суда. Судья уже наложил арест на имущество депутата, в том числе на акции «Кокса», писал депутат в обращении. Представитель суда это подтверждал.

Как в обход судебного ареста Зубицкий передал супруге и сыну долю в ПАО «Кокс», представитель компании не объясняет.

Чистый долг «Кокса» на конец 2015 г. был 52,9 млрд руб. 39% заимствований – еврооблигации, остальное – банковский долг, говорится в презентации для инвесторов. В ковенантах по еврооблигациям есть условие «смены контроля», следует из проспекта бумаг: кросс-дефолт наступает, если доля семьи снижается ниже 40%. Если отец продаст свою долю, ковенанты нарушены не будут, отмечает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Нет риска и если Зубицкая отсудит у бывшего мужа часть акций.

Если у Зубицких нет брачного договора, то бывшая супруга имеет право на 50% совместно нажитого имущества, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Успех раздела имущества в России зависит от того, напрямую или нет им владеют, напоминает Фролов.