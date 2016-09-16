Сечин выиграл иск к «Ведомостям» из-за публикации о его доме в Барвихе

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выиграл иск о защите чести и достоинства к газете «Ведомости» из-за публикации о строительстве дома в Барвихе. «Иск удовлетворить, признать публикацию статьи нарушением права на частную жизнь, обязать ответчиков удалить статью с сайта, опубликовать информацию о решении суда и уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры», - огласила решение судья Альбина Хуснетдинова.
«Мы не согласны с решением и будем его обжаловать», - сказал представитель «Ведомостей».
Суд отказал газете «Ведомости» во всех ходатайствах, заявил руководитель юридического отдела Владимир Румянцев. «Суд нарушил наше право на защиту», - сказал он. «Ведомости» просили об отсрочке рассмотрения дела, чтобы успеть предоставить заверенные копии выписок из реестра, но суд не дал возможности предоставить эти доказательства, отметил юрист. По его оценке, суд не интересовали доводы «Ведомостей». Все данные в газете взяты из открытых источников или других СМИ, отметил Румянцев. По его словам, юристы «Роснефти» предоставили не оригинал газеты, а нотариально заверенную копию.
Игорь Сечин 30 августа подал иск в защиту неприкосновенности личной жизни к издательскому дому «Бизнес ньюс медиа», издающему «Ведомости». В расследовании «Ведомостей» от 20 июля говорилось, что Сечин строит дом на участке земли площадью 3 га возле санатория «Барвиха» управделами президента, рядом с участками двух детей руководителя «Роснефти». Стоимость участка Сечина оценивалась в $60 млн.
В иске Сечина к «Ведомостям» нет материальных претензий, говорил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Предмет иска – «опровержение искажения фактов и признание факта незаконного вторжения в личную жизнь и использования личных данных», заявил он.
Истец просит обязать АО «Бизнес ньюс медиа» уничтожить все имеющиеся в его распоряжении экземпляры издания от 20 июля, содержащие статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе». Также директор «Роснефти» просит обязать СМИ удалить спорную статью, опубликовать в газете и на сайте решение суда и запретить воспроизведение публикации либо отрывков из нее.
В августе Сечин подал еще один аналогичный иск - к «Новой газете». Издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что Сечин владеет яхтой St. Princess Olga ценой выше $100 млн. Главный исполнительный директор «Роснефти» также потребовал уничтожить весь тираж номера и удалить материал с сайта газеты. Рассмотрение этого иска по существу начнется в Басманном суде 28 сентября.
М. Стулов / Ведомости
Участок Игоря Сечина площадью в 3 га расположился в центре нового поселка на Рублевке, у которого пока нет даже названия. Он скрыт от чужих глаз сплошным забором и 100-метровой полосой соснового бора. На фото: КПП нового поселка
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М. Стулов / Ведомости
Новый дом Игоря Сечина соседствует с подмосковным поселком «Сады Майендорф» – одним из самых дорогих и престижных в России. Он граничит с представительской резиденцией президента России «Барвиха» с одной стороны и одноименным санаторием управления делами президента с другой. На фото: въезд в поселок
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Google Maps / Ведомости
Пять лет назад, по данным спутниковой карты Росреестра, здесь был сплошной лес. За это время жители нового поселка успели построить в лесу километровую П-образную дорогу, которая огибает все участки и заканчивается у дома соседки Сечина - супруги гендиректора "Ростеха" Екатерины Игнатовой
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Google Maps / Ведомости
Строительство на участке Игоря Сечина (№1 на схеме) идет полным ходом. По спутниковым снимкам уже можно судить, что его дом будет выше и больше, чем у соседки Екатерины Игнатовой (2). Сын «кремлевского строителя» Ары Абрамяна Владислав (3) и гендиректор «Сбербанк капитала» Ашот Хачатурянц (4) также строят внушительные виллы. А вот Алексей Худайнатов, сын владельца Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова (5), и дети Сечина (6) застраивать свои участки не спешат. Как и семья бизнесмена и друга Сергея Чемезова Виталия Мащицкого (7)
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Площадь трехэтажного дворца Екатерины Игнатовой на четверть превышает площадь стандартной кирпичной пятиэтажки - 4442,5 кв. м, указано в презентациях, размещенных на сайте агентств недвижимости «Звезды Арбата», Vesco Realty и IntermarkSavills. С октября 2015 г. Игнатова пытается продать свой дом за $30 млн, выяснили "Ведомости"
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