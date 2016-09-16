Сечин выиграл иск к «Ведомостям» из-за публикации о его доме в Барвихе

Газета не согласна с решением и будет его обжаловать

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выиграл иск о защите чести и достоинства к газете «Ведомости» из-за публикации о строительстве дома в Барвихе. «Иск удовлетворить, признать публикацию статьи нарушением права на частную жизнь, обязать ответчиков удалить статью с сайта, опубликовать информацию о решении суда и уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры», - огласила решение судья Альбина Хуснетдинова.

«Мы не согласны с решением и будем его обжаловать», - сказал представитель «Ведомостей».

Суд отказал газете «Ведомости» во всех ходатайствах, заявил руководитель юридического отдела Владимир Румянцев. «Суд нарушил наше право на защиту», - сказал он. «Ведомости» просили об отсрочке рассмотрения дела, чтобы успеть предоставить заверенные копии выписок из реестра, но суд не дал возможности предоставить эти доказательства, отметил юрист. По его оценке, суд не интересовали доводы «Ведомостей». Все данные в газете взяты из открытых источников или других СМИ, отметил Румянцев. По его словам, юристы «Роснефти» предоставили не оригинал газеты, а нотариально заверенную копию.

Игорь Сечин 30 августа подал иск в защиту неприкосновенности личной жизни к издательскому дому «Бизнес ньюс медиа», издающему «Ведомости». В расследовании «Ведомостей» от 20 июля говорилось, что Сечин строит дом на участке земли площадью 3 га возле санатория «Барвиха» управделами президента, рядом с участками двух детей руководителя «Роснефти». Стоимость участка Сечина оценивалась в $60 млн.

В иске Сечина к «Ведомостям» нет материальных претензий, говорил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Предмет иска – «опровержение искажения фактов и признание факта незаконного вторжения в личную жизнь и использования личных данных», заявил он.

Истец просит обязать АО «Бизнес ньюс медиа» уничтожить все имеющиеся в его распоряжении экземпляры издания от 20 июля, содержащие статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе». Также директор «Роснефти» просит обязать СМИ удалить спорную статью, опубликовать в газете и на сайте решение суда и запретить воспроизведение публикации либо отрывков из нее.

В августе Сечин подал еще один аналогичный иск - к «Новой газете». Издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что Сечин владеет яхтой St. Princess Olga ценой выше $100 млн. Главный исполнительный директор «Роснефти» также потребовал уничтожить весь тираж номера и удалить материал с сайта газеты. Рассмотрение этого иска по существу начнется в Басманном суде 28 сентября.