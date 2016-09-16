ExxonMobil не списала стоимость активов после обвала цен на нефть

Способность Exxon избежать списаний и связанных с ними убытков помогла ей показывать более хорошие результаты, чем у конкурентов, после начала падения цен

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман расследует, почему ExxonMobil не списала стоимость активов, несмотря на начавшийся в середине 2014 г. обвал цен на нефть. Она единственная из нефтяных гигантов не сделала этого. Также Шнайдерман изучает методы ведения отчетности компании, говорят знакомые с ситуацией люди.

Представитель Exxon отказался комментировать расследование, но заявил, что компания придерживается всех правил и требований регуляторов.

После обвала цен нефтяники по всему миру вынуждены были списать $200 млрд стоимости скважин, которые они планировали бурить, по данным консалтинговой компании Rystad Energy. Из-за снижения цен извлечение миллиардов баррелей нефти стало экономически нецелесообразным, и это способствовало рекордным убыткам нефтяников в последние годы.

Но Exxon не сделала никаких списаний, что вызвало у некоторых аналитиков вопросы относительно ее отчетности. Компания старалась снизить критику и заявляла, что действует чрезвычайно консервативно в учете стоимости новых потенциальных месторождений и скважин. Как она утверждает, это помогает снизить риск списаний, если активы не оправдывают ожиданий.

Способность Exxon избежать списаний и связанных с ними убытков помогла ей показывать более хорошие результаты, чем у конкурентов, после начала падения цен. Котировки акций Exxon снизились в среднем примерно вдвое меньше, чем у ее главных конкурентов Chevron, Royal Dutch Shell, Total и BP. Общие списания этих компаний составили более $50 млрд с 2014 г.

Между тем бурение в США приносит Exxon убытки шесть кварталов подряд. Также компания была вынуждена снизить оценку резервов природного газа в США более чем на 900 млн баррелей нефтяного эквивалента на своем балансе в 2015 г., признавая, что бурение там сейчас экономически нецелесообразно. Когда Exxon договорилась приобрести за $31 млрд в 2009 г. компанию XTO Energy, занимающуюся разработкой сланцевых месторождений, газ был почти вдвое дороже, чем сейчас.

Для многих энергетических компаний списания в таких условиях были бы неизбежны, но Exxon не списала общую стоимость своих резервов. Отсутствие такого шага со стороны Exxon «вызывает серьезные вопросы по поводу финансового контроля», считает аналитик Wolfe Research Пол Сэнки: «Невозможно поверить, что это не отразилось отрицательно ни на каких активах». Но аналитик Societe Generale Джон Херрлин не согласен с таким выводом. Как он отмечает, примерно 75% резервов Exxon находятся в районах, где ведется добыча, и этот фактор снижает вероятность списаний.

Гендиректор Exxon Рекс Тиллерсон в интервью изданию Energy Intelligence в 2015 г. объяснял отсутствие списаний тем, что она предъявляет высокие требования к топ-менеджерам. По его словам, они должны быть уверены в рентабельности проектов при низких ценах и несут за это ответственность. Согласно S&P Global Market Intelligence Exxon единственная из 40 крупнейших публичных нефтяных компаний мира не сделала никаких списаний в последние 10 лет.

В 2013 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже спрашивала у Exxon, почему она не сделала списаний за предыдущий год. Она ссылалась на речь Тиллерсона, который в июне 2012 г. утверждал, что компания не получает прибыль из-за падения цен на газ. Но тогда Exxon занимала аналогичную позицию и утверждала, что краткосрочных колебаний цен недостаточно, чтобы списывать скважины, которые потенциально можно будет бурить десятилетиями. Также позицию компании характеризует то, что, по ее мнению, стоимость активов сохранится, когда цены восстановятся.

Exxon уже грозил коллективный иск из-за ее практики ведения отчетности в 2004 г. Компанию обвиняли в том, что из-за отсутствия списаний на $3-7 млрд во время низких цен на нефть в конце 1990-х гг. финансовые потери понесли акционеры Mobil Corp., с которой она объединилась в 1999 г. Истцы ссылались на заявление бывшего сотрудника Exxon, утверждавшего, что это тогдашний гендиректор Ли Рэймонд распорядился «не делать никаких списаний». Exxon отрицала эти обвинения, а иск был отклонен из-за истечения срока давности.

Перевел Алексей Невельский