У производителя инфузионных растворов «Медполимер» сменились собственники

Владельцами ОАО «Фирма «Медполимер» стали Зелимхан Чахкиев (45%) и Нурутдин Газиков (55%), следует из сообщений, опубликованных 16 сентября на сайте раскрытия информации. Ранее 100% акций компании владело ОАО «Научно-производственный концерн (НПК) «Эском». Компания прекратила участие в уставном капитале «Медполимера», следует из сообщений.

Чахкиев и Газиков числятся собственниками «Медполимера» в отчете компании за 2015 г. В СПАРК данных о Чахкиеве нет. Человек с такими же фамилией, именем и отчеством, как у Газикова, был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в Республике Ингушетии. Его специализация – уборка территорий и аналогичная деятельность.

В «Эскоме» на запрос «Ведомостей» в воскресенье не ответили. С Чахкиевым и Газиковым связаться не удалось.

О смене собственников «Медполимера» знает владелец и гендиректор завода Solopharm Олег Жеребцов. По его словам, об этом стало известно недавно, рынок еще не успел почувствовать изменений. Для фармотрасли это новые люди, участники рынка с ними не знакомы, утверждает Жеребцов.

В сентябре 2016 г. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» ввел в «Медполимере» процедуру наблюдения. Банк просит включить в реестр требования на 925,6 млн руб. В залоге у «ФК Открытие» оборудование завода, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». «Медполимер» считает, что банк злоупотребляет правом, и требует взыскать с него 935,6 млн руб. убытков, сказано в другом деле. Получить комментарии банка не удалось.

Для больниц Объем госпитальных закупок за первое полугодие 2016 г., по данным DSM Group, составил 86,3 млрд руб., или 359 млн упаковок, это меньше на 11,5 и 22,5% соответственно, чем за тот же период прошлого года. «Медполимер» – один из крупнейших в России поставщиков глюкозы и хлорида натрия, следует из данных DSM Group.

«Медполимер» основан 79 лет назад. Специализируется на выпуске инфузионных растворов (хлорид натрия, глюкоза, рингер-ацетат, аминокапроновая кислота, конфумин и др.). В 2011 г. производитель инфузионных растворов НПК «Эском» купил 100% акций «Медполимера» в 2011 г. у ЗПИФа, которым владело ООО «УК «Свиньин и партнеры». Один из участников сделки говорил тогда, что стоимость завода составила 500 млн руб.

«Эском» принадлежит «Самерфилд сервис лтд», следует из базы «СПАРК-Интерфакса». ООО «Байкал» в апреле подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 2,18 млрд руб. задолженности с НПК «Эском», фирмы «Медполимер», ООО «Ставропольмедупак», ООО «Ставропольфарм», ООО «Эском-СПб». В 2014 г. украинский партнер «Эскома» прекратил поставки стеклянной тары для инфузионных растворов, писал ранее «Коммерсантъ». По данным издания, в результате «Эском» почти на 40% сократил производство и не смог вовремя погашать кредиты. Выручка компании за 2015 г. выросла на 21,7% до 1,8 млрд руб., убыток составил 546 млн руб. против прибыли в 1,7 млн руб в 2014 г., следует из ее годового отчета. В марте 2016 г. суд по требованию «ФК Открытие» запретил «Эскому» продавать акции дочерних обществ.

Выручка «Медполимера» за 2015 г. увеличилась на 33,6% до 582 млн руб., прибыль сократилась на 90% до 4 млн руб., следует из годового отчета. «Медполимер» в 2015 г. реализовал более 26,7 млн контейнеров инфузионных растворов (+26,7 к 2014 г.) и 8,5 млн шт. полимерной продукции (+3,7%). Средняя цена продажи в 2015 г. увеличилась на 9,5% по сравнению с 2014 г., также выросли объемы реализации в натуральном выражении. Продажа этого актива могла решить проблемы «Эскома» с задолженностью, предполагает Жеребцов.

Санжар Назаров в июне 2016 г. подал иск к НПК «Эском» в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием признать сделки недействительными и вернуть все полученное сторонами друг другу, следует из документов картотеки. С такими же требованиями в июле 2016 г. банк «ФК Открытие» обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Для отрасли будет хорошо, если новые собственники примут решение инвестировать в модернизацию завода, которую нужно было провести еще пять лет назад, считает Жеребцов. Госпитальный сегмент, в котором работает «Медполимер», обеспечивает гарантированный спрос, комментирует директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.