Борис Зубицкий отдал свои акции в группе «Кокс» жене и сыну

Борис Зубицкий в 1995 г. начал собирать активы, которые впоследствии вошли в ПАО «Кокс» (бренд «Промышленно-металлургический холдинг», ПМХ). Тогда за ваучеры купил первые 10% предприятия «Кемеровский коксохимический завод», рассказывал Зубицкий «Новой газете» в 2000 г. Затем он консолидировал кемеровское предприятие и в конце 1999 г. приобрел акции одного из крупнейших производителей товарного чугуна «Тулачермет», который возглавил сын Зубицкого Евгений. Тогда же Зубицкого-старшего избрали в Госдуму третьего созыва от партии «Единство», позже он вошел в «Единую Россию».

В 2008 г. Зубицкий и его сын Евгений впервые попали в список Forbes (с состоянием $1,2 и $1,4 млрд соответственно), а в 2016 г. журнал оценивал состояние депутата в $350 млн (на тот момент он владел 26,77% ПАО «Кокс»). Но теперь у Зубицкого останется лишь недвижимость и машины (следует из его депутатской декларации за 2015 г.) – он отдал акции группы «Кокс» жене Галине (13,39%) и сыну Евгению (13,38%), следует из раскрытия ПАО «Кокс». Таким образом, Евгений Зубицкий консолидировал 45,44% крупнейшего в мире производителя чугуна (15%, или 2,06 млн т), доля второго сына, Андрея, в предприятии не изменилась – ему принадлежит 27,11% ПАО «Кокс».

Передаче акций предшествовал иск о разделе имущества с женой, который Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал 24 мая. Суд наложил арест на имущество Зубицкого, но уже 17 августа дело о разделе было прекращено, арест снят, судебное решение вступило в силу 2 сентября, следует из данных суда. Разногласия между супругами были урегулированы во внесудебном порядке, передал через пресс-службу ПМХ Евгений Зубицкий. «Зубицкий передал акции сыну, это было его личное волеизъявление, отчуждение было осуществлено на безвозмездной основе», – отмечает представитель. Связаться с Зубицким-старшим не удалось.

Что такое «Кокс» Группа «Кокс» занимается добычей угля, железной руды и выплавкой товарного чугуна. При чистом долге на конец июня в 48,5 млрд руб. EBITDA была 4,5 млрд руб. В 2011 г. компания планировала провести IPO на Лондонской бирже, продав 20–25% акций за сумму до $500 млн, но отказалась от планов.

Супруги нечасто делят совместно нажитое имущество, продолжая оставаться в браке, говорит партнер юрфирмы BMS Law Firm Денис Фролов. Как правило, это происходит, когда имуществу, номинально принадлежащему одному супругу, а формально совместно нажитому, угрожает опасность обращения взыскания – например, по личным долговым обязательствам, отмечает Фролов. «Супруги в любой момент могут начать раздел имущества, в том числе в одностороннем порядке через суд. Для этого вовсе не нужно подавать заявление о разводе», – комментирует партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков.

За неделю до прекращения дела Зубицкий написал письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой защитить его акционерные права. Зубицкий указывал, что до наложения ареста намеревался передать 26,77% «Кокса» «в благотворительный фонд», потому что его сын Евгений, который голосует его акциями по доверенности, управлял компанией «недальновидно и непрофессионально», а решения «принимались во вред общей политике управления». Деталей Зубицкий не раскрывал. По какой причине Зубицкий-старший изменил намерение, представитель ПМХ комментировать отказался.

Уход Зубицкого-старшего не окажет влияния на котировки бондов компании (20,6 млрд руб., или 39% общего долга ПАО «Кокс»), так как его доля до этого была в доверительном управлении у сына, полагает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Единственный ковенант, который компания могла нарушить, – смена контроля, это могло произойти только в случае, если Зубицкие сократят долю владения ниже 40%, сейчас у семьи 85,9% акций, отмечает Ализаровская.