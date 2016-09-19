«Силовые машины» в следующем году хотят удвоить выручку

«Силовые машины» в 2016–2017 гг. планируют получить 156 млрд руб. (около $2,4 млрд по текущему курсу) за счет отгрузки продукции крупным заказчикам. На фото отгрузка рабочего колеса гидротурбины для гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС «РусГидро»

Компания [«Силовые машины»] стала высокоприбыльной, по рентабельности она была последние три года лидером в мировом энергомашиностроении. Но, с другой стороны, мы видим сжатие российского рынка <...>. И это ставит перед нами серьезную задачу обеспечения дальнейшего роста», – рассказывал владелец концерна Алексей Мордашов «Коммерсанту» в июле прошлого года.

Задача, похоже, решена. «Силовые машины» в 2016–2017 гг. планируют получить 156 млрд руб. (около $2,4 млрд по текущему курсу) за счет отгрузки продукции крупным заказчикам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Это позволит «Силовым машинам» в 2016 г. в сравнении с предыдущим годом увеличить выручку на 38% до $1,369 млрд. В 2017 г. компания ожидает двукратного роста – до $2,67 млрд. EBITDA должна вырасти в 1,7 раза до $220 млн в 2016 г., в 1,8 раза до $403 млн – в 2017 г. Получить комментарии представителя «Силовых машин» не удалось.

В состав «Силовых машин» входят заводы по производству турбин, электродвигателей, котлов в России, заводы по производству оборудования в Хорватии, Бразилии. Российское энергетическое машиностроение конкурентоспособно как на внутреннем, так и на внешнем рынках, говорит руководитель группы исследований АКРА Наталья Порохова. Рост заказов «Силовых машин» связан в первую очередь с поставками оборудования (турбины и турбогенераторы) на АЭС, отмечает Порохова: компания участвует в проектах «Росатома» в Индии, Иране, на Курской АЭС.

«Силовые машины» Энергомашиностроительный концерн

Акционер – Highstat Ltd. Алексея Мордашова (100%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 37,96 млрд руб.

Чистая прибыль – 192,9 млрд руб.

Портфель заказов «Силовых машин» обеспечивает полную загрузку мощностей на три года, приводит «Интерфакс» данные компании. В 2015 г. портфель был $5,5 млрд, в 2016 г. будет $6,455 млрд, в 2017 г. – $6,762 млрд. При этом концерн все больше ориентируется на зарубежные рынки. На Россию приходится 42% заказов «Силовых машин», еще 19% – на Вьетнам, 11% – на Индию, 9% – на Иран, 5% – на Болгарию. Для сравнения: в 2015 г. на Россию и СНГ приходилось 57% заказов, в 2014 г. – 53,8%.

Проекты «Силовых машин» будут больше ориентированы на внешние рынки, в России значительная часть программы строительства генерации по договорам о предоставлении мощности выполнена, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В России спрос будет формироваться за счет программы модернизации ГЭС «Русгидро», отмечает Порохова.