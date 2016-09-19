«Газпром» вернулся в топ-3 энергетических компаний мира

Российский «Газпром» впервые с 2011 года вернулся в топ-3 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. В рейтинге компании сравниваются по активам, выручке, прибыли и прибыли на инвестированный капитал.

Лидером рейтинга двенадцатый год подряд осталась американская ExxonMobil ($337 млрд), на втором месте - южнокорейская Korea Electric Power, взлетевшая с 41 места благодаря падению цен на энергоносители при стабильных тарифах на электроэнергию. «Газпром», как и другие российские компании ТЭК, в значительной мере оправился от девальвационного шока 2014 г., пишут эксперты, а за счет выраженных в рублях издержек получил преимущество над зарубежными конкурентами.

«Год низких цен на нефть привел к миллиардным сокращениям расходов в нефтегазовой индустрии, распродажу активов, а также вынудил многие нефтяные компании в США заморозить скважины, а то и вовсе к банкротству. Обвал мировых цен на нефть также привел к росту спроса на нефть и газ параллельно с падением спроса на уголь», - говорится в релизе S&P Global Platts.

В топ-5 рейтинга в 2016 году попали американские Philips 66 и Valero Energy Corp. В десятку также попали: «Лукойл», «Роснефть», индийская Reliance Industries Ltd., «Сургутнефтегаз» и американская Marathon Petroleum Corp. Лидирующие позиции утратили Chevron, Shell, CNOOC, PetroChina и ConocoPhilips.

Российские компании значительно нарастили свои позиции за год. В рейтинге 2015 года лучший показатель был у госкомпании «Роснефть» - 10 место, «Сургутнефтегаз» занимал тогда 12 место, «Лукойл» - 13 место, а «Газпром» - 43 место. Российская компания «Новатэк» в рейтинге 2016 года заняла 104 место (113 место в 2015 году), «Интер РАО» - 112 место (207 место в 2015 году).