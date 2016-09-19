РЖД хочет снизить валютный долг с помощью рублевых бондов

РЖД объявила оферту на выкуп евробондов на $1,5 млрд с погашением в 2017 г. и на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 г., вести переговоры с инвесторами уполномочены J.P.Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ капитал», рассказали сотрудники банков. РЖД готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте. Долларовые евробонды предлагается выкупить по $1021 за $1000 номинала, бумаги во франках - за 5075 франков за 5000 номинала.

Заявки принимаются до 28 сентября, итоги будут объявлены 30 сентября, оферта может быть исполнена 11 октября.

Представитель РЖД говорит, что цель оферты - оптимизация кредитного портфеля компании, не называя источник средств на выкуп. Человек, знакомый с топ-менеджерами РЖД, говорит, что источником могут быть рублевые евробонды, которые в зависимости от ситуации на рынке может выпустить компания. Представитель РЖД этого не комментирует. Также компания может выпустить новые долларовые евробонды. По итогам 2015 г. из-за переоценки валютных займов доля рублевых заимствований в кредитном портфеле РЖД составила 54%, а целевым показателем является 60% - компания делает шаги для снижения доли валютных заимствований, говорится в материалах РЖД.

На конец июня долгосрочные обязательства РЖД по МСФО сократились на 8% год к году до 1 трлн руб., краткосрочные выросли на 3,8% до 756 млрд руб.

«После размещения евробондов Global Ports рынок для российских корпоративных заемщиков, по сути, открылся. Это логично: начать заниматься рефинансированием валютного долга заранее, когда еще не давит предстоящее скоро погашение. К тому же сейчас долларовые ставки для российских корпоративных заемщиков близки к минимальным, выгодно разместить новые бумаги сейчас и зафиксировать их», - говорит аналитик «Райффайзенбанка» Константин Юминов.