ФАС согласилась оставить тарифы в валюте для иностранных клиентов портов

ФАС готова рассмотреть перевод тарифов на услуги стивидоров в российских портах в рубли с возможным сохранением валютных ставок для иностранных контрагентов, рассказали «Ведомостям» четыре участника совещания в ФАС. Договоренность устная, это решение никак не оформлено, подчеркивают собеседники «Ведомостей». Совещание состоялось, подтвердил представитель антимонопольной службы. Одной из главных тем было исполнение поручения президента Владимира Путина по переводу тарифов на услуги стивидоров из валюты в рубли, уточнил он.

По данным Ассоциации морских торговых портов за январь – август, в грузообороте морских портов России на каботажные грузы приходилось 9% (перегружено 44 млн т), экспортные – 79% (371,6 млн т), импортные – 4,2% (20,5 млн т), транзитные – 6,7% (32,5 млн т). Какое число клиентов стивидорных компаний нерезиденты – не ясно. Например, когда на экспорт грузится уголь или удобрения на условиях перевалки на судно, то клиент порта – российский экспортер, приводит пример источник, близкий к одному из участников совещания. А при погрузке контейнеров – иностранная шиппинговая компания, которая продает грузоотправителю услугу доставки, включая перевалку. Переход на рубли поможет заработать шиппинговой компании, а не сэкономить грузоотправителю, отмечает собеседник.

ФАС обсуждает идею введения регулирования тарифов на услуги стивидоров (погрузка, разгрузка и хранение) и перехода на их расчет в рублях (сейчас в большинстве портов тарифы рассчитываются в долларах) с июня. Служба, в частности, разработала методику расчета рублевого тарифа исходя из затрат, которая позволит ограничить рентабельность стивидоров по EBITDA 20% против текущих 70% (по данным ФАС). Против инициативы выступал Минтранс. Нужно минимизировать не стоимость услуг, а количество услуг осмотров, досмотров товаров путем одновременного прохождения контроля, написал 1 августа заместитель министра транспорта Виктор Олерский вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Представитель Минтранса от комментариев отказался, сославшись на то, что министерство в совещании в понедельник не участвовало.

Дело о тарифах В июне ФАС возбудила дела в отношении Приморского торгового порта и Новороссийского морского торгового порта (входят в группу НМТП, подконтрольную «Сумме» и «Транснефти»), контейнерного терминала Санкт-Петербург, Туапсинского морского торгового порта (входят в UCL Ports Владимира Лисина), Первого контейнерного терминала, Восточной стивидорной компании, «Петролеспорта» (входят в Global Ports), «Агросферы» и Мурманского морского торгового порта (принадлежат «Еврохиму»). Служба подозревает, что стивидоры установили высокие цены на перевалку и хранение контейнеров, зерна, нефти и удобрений. Компаниям грозит штраф от 1 до 15% выручки от услуг.

Участники совещания из числа сотрудников стивидорных компаний осторожно оценивают его итог и не готовы к публичным комментариям. «Ничего эпохального не произошло», – говорит один из собеседников «Ведомостей». «ФАС задала вектор, дальше будут обсуждаться инструменты», – спокоен другой. Еще один участник совещания ключевым моментом называет готовность ФАС обсуждать эту тему и достигнутый компромисс. Формулу для расчета тарифа еще предстоит определить рабочей группе, которую договорились создать участники совещания. Дата следующего совещания пока не назначена.

От перехода к рублевым тарифам выиграет малый и средний бизнес, считают эксперты комитета по транспорту «Опоры России». Поддерживают решение в пользу российской валюты и в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). «Это то, чего ждут участники рынка», – сказал представитель АСИ.

Нет необходимости ни возвращать тарифное регулирование, ни конвертировать тарифы в рубли, говорил недавно генеральный директор Global Ports Владислав Баумгертнер. «Контейнерный рынок в России остается достаточно конкурентным, и ставки регулируются рынком», – передавал его слова «Интерфакс». Преждевременно обсуждать возможные последствия возврата к тарифному регулированию деятельности стивидоров и установлению тарифов в рублях, отмечал Баумгертнер, назвав диалог между стивидорами и ФАС «довольно конструктивным». Вчера представитель компании отказался от комментариев.

Полный переход на рублевые тарифы может создать валютные риски для компаний, имеющих долговые обязательства в валюте, предупреждало S&P.