Впервые за четыре месяца на московских АЗС подешевел бензин

Нефтяные компании немного снизили цены на столичных АЗС, следует из данных Московской топливной ассоциации. Shell за прошлую неделю снизила среднюю цену на Аи-92 на 10 коп. до 35,87 руб./л, а средние цены на Аи-95 – на 9 коп. до 38,84 руб./л. «Татнефть АЗС – запад» снизила средние цены на дизельное топливо, Аи-92 и Аи-95 на 1 коп. до 35,55, 35,02 и 37,78 руб./л соответственно. «ММ транс» снизила средние цены на дизель на 12 коп. до 35,41 руб./л, средние цены на Аи-92 упали на 3 коп. до 34,98 руб./л, цены на Аи-95 – на 5 коп. до 37,91 руб./л. «Газпромнефть – Северо-Запад» снизила средние цены на дизельное топливо на 20 коп до 35,35 руб./л. Последний раз АЗС Москвы и области снижали цены в мае этого года.

По информации Thomson Reuters Kortes, на прошлой неделе дизельное топливо в стране подешевело в среднем на 1 коп. до 35,54 руб./л, а розничная стоимость бензинов в европейской части России не изменилась и составила 35,03 руб. за литр Аи-92 и 38,1 руб. за литр Аи-95. Зато бензин незначительно подешевел в Приволжском и Сибирском федеральных округах, следует из данных Thomson Reuters Kortes.

«С каждым годом рынок становится все стабильнее, а ценообразование – все более понятным и прозрачным: сейчас цены в рознице падают, так как пройден пик оптовых цен», – говорит начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Оптовые цены на бензин сейчас существенно ниже тех максимумов, которые наблюдались в конце июня – начале июля, логично, что вслед за оптовыми скорректируются и розничные цены, подтверждает генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. С 30 июня по 16 сентября цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на Аи-92 упали на 13% до 37 306 руб./т, а на Аи-95 – на 10,5% до 40 614 руб./т. По словам эксперта, снижение цен на заправках других компаний – вопрос конкуренции: если одна сеть АЗС снизила цены, ее конкуренты скорее всего последуют за ней. Вероятно, снижение розничных цен продолжится, считает Турукалов. По его оценкам, к концу года цены на бензин могут потерять до 50 коп.

Цены на оптовом рынке сильно упали за последний месяц, поэтому снижаются и цены на заправках, соглашается заместитель начальника отдела «Солид товарные рынки» Максим Грушин. Есть и политический фактор: цены падали на прошлой неделе перед выборами в Госдуму, полагает он.

19 сентября оптовые цены впервые за последний месяц выросли: Аи-92 подорожал на 0,5% до 37 490 руб./т, а Аи-95 – на 0,07% до 40 642 руб./т, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Обычно розничные цены слабо коррелируют с оптовыми: летом цены на оптовом рынке взлетают и АЗС почти ничего не зарабатывают, а зимой оптовые цены падают и АЗС могут заработать больше, выравнивая маржу по году, говорит Грушин. Видимо, сейчас оптовые цены упали так сильно, что компании решили снизить розничные, чтобы привлечь клиента, полагает он. Серьезного снижения цен до конца года эксперт не ожидает.

Цены на бензин будут расти темпами, близкими к инфляции, сказал представитель ФАС. С начала года бензины Аи-92 и Аи-95 в среднем по России подорожали на 3,8% до 35,38 и 38,29 руб./л соответственно.

Представители «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти», Shell, «Газпром нефти» не ответили на запрос «Ведомостей».