Нефтяники хотят установить приборы учета выбросов на пять лет позже положенного

Это следует из совместного письма руководителей пяти компаний: главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, и. о. президента «Лукойла» Равиля Маганова, гендиректоров «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, «Газпром нефти» – Александра Дюкова, «Татнефти» – Наиля Маганова, – а также письма президента РСПП Александра Шохина, с содержанием которых ознакомились «Ведомости». Оба письма адресованы вице-премьеру Александру Хлопонину. Представитель РСПП подтвердил отправку письма. Письма рассматриваются, сказал представитель Хлопонина. Представитель «Лукойла» от комментариев отказался, остальные компании не ответили на запросы «Ведомостей».

Закон об охране окружающей среды обязывает компании с 1 января 2018 г. установить системы измерения и учета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Требование касается стационарных источников, расположенных на объектах I категории по уровню воздействия на окружающую среду (это НПЗ, объекты, связанные с добычей сырой нефти, природного газа, руд цветных металлов и т. д.). Перечень источников и вредных веществ, выброс которых нужно подсчитывать, определит правительство, но постановления об этом до сих пор нет, пишут нефтяники в письме. Не идет работа над документом, который должен определить требования к средствам измерения выбросов и передачи полученных данных. Объекты, на которых должно быть установлено улавливающее оборудование, не ставятся на госучет, хотя сделать это нужно до конца 2016 г., перечисляется в письме. Поскольку нет нормативной базы, а процесс оснащения системами измерения длительный и затратный, срок их установки нефтяники предлагают перенести на 1 января 2023 г.

Схожие аргументы и у РСПП. «Значительное число юридических лиц и предпринимателей будет нести неоправданные, а в ряде случаев и неподъемные капитальные и эксплуатационные затраты на создание и обслуживание подобных систем. По экспертным оценкам, совокупные расходы <...> в несколько раз превысят сумму в 75,5 млрд руб., названную Минприроды», – пишет Шохин. Эта цифра неактуальна, она учитывала большой перечень выбрасываемых в атмосферу веществ, затем он был сокращен, объясняет представитель Минприроды. Затраты на установку прибора учета на один источник выбросов не превысят 2 млн руб., отмечает он. Так что Минприроды против переноса срока на 2023 г., но предлагает сделать оснащение поэтапным, а источники загрязнений поставить на госучет до конца 2017 г.

Отсутствие системы учета на промыслах позволяет компаниям, используя расчетный метод, снижать объем сжигания ПНГ, говорит руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России Алексей Книжников. Есть официальная статистика, которую они предоставляют в Росстат, а есть независимая оценка, основанная на данных космического мониторинга, и расхождения порой очень большие, говорит он. По его мнению, затраты на установку системы измерения будут не большими.

UC Rusal не видит необходимости переноса сроков, но пока есть проблемы по оснащению приборами измерения массы и концентрации выбросов загрязняющих веществ, говорит его представитель. Но, например, Сибирская генерирующая компания поддерживает предложение о переносе срока, сказал ее представитель. По его словам, капзатраты на оснащение 28 труб на 10 станциях приборами учета – 630 млн руб., не считая затрат на обслуживание.